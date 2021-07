Sieg über Pliskova : Australierin Ashleigh Barty gewinnt zum ersten Mal Wimbledon

Der Wimbledon-Titel der Frauen geht in diesem Jahr nach Australien. Ashleigh Barty bezwingt die Tschechin Karolina Pliskova in drei Sätzen.

Ashleigh Barty hat Australiens schier endlose Wartezeit auf die nächste Wimbledonsiegerin nach 41 Jahren endlich beendet. Die Weltranglisten-Erste holte sich am Samstag mit 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 im Endspiel gegen die Tschechin Karolina Pliskova erstmals den prestigeträchtigsten Titel im Tennis – und schlug danach ungläubig die Hände vors Gesicht.

Als bis dato letzte Australierin hatte Evonne Goolang Cawley 1980 auf dem Rasen in London triumphiert. Bei den Herren gelang dies als bislang letztem Australier Lleyton Hewitt im Jahr 2002. Für die 25-jährige Barty ist es der zweite Titel bei einem der vier Grand-Slam-Turniere nach dem Erfolg bei den French Open 2019.

Die 29 Jahre alte Pliskova muss dagegen weiter auf ihren ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier warten. Die frühere Nummer eins der Welt hatte 2016 auch das US-Open-Endspiel verloren, damals gegen Angelique Kerber, die am Donnerstag im Halbfinale gegen Barty unterlegen war.

Blitzstart von Barty

Barty erwischte einen Blitzstart in die Partie und lag nach gerade einmal sechs Minuten 3:0 vorn. Die ersten 14 Punkte gingen an die Alleskönnerin aus der Nähe von Brisbane, dann setzte sie eine Rückhand ins Netz. Die 15 000 Zuschauer auf dem Centre Court applaudierten beim ersten Punktgewinn für Pliskova, um der Nummer 13 der Welt Mut zu machen. Doch die über so einen starken Aufschlag verfügende Tschechin lag nach einem Doppelfehler sogar 0:4 hinten. Mit einem leisen Lächeln registrierte sie den ersten Spielgewinn zum 1:4, als Barty erstmals bei eigenem Aufschlag schwächelte.