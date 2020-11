Kriegsverbrechen in Afghanistan : Australische Soldaten töteten Dutzende «unrechtmässig»

25 Mitglieder einer australischen Sondereinheit haben laut einem Untersuchungsbericht den Tod von mindestens 39 Gefangenen und Zivilisten zu verantworten.

Australische Soldaten haben einem Untersuchungsbericht zufolge bei ihrem Einsatz in Afghanistan Kriegsverbrechen begangen.

25 Mitglieder einer Sondereinheit hätten mindestens 39 Gefangene oder Zivilisten «unrechtmässig» getötet, sagte der Chef der australischen Verteidigungsstreitkräfte, Angus Campbell, am Donnerstag in Canberra bei der Veröffentlichung eines Berichts zum Verhalten australischer Soldaten im Afghanistan-Krieg. Aufgedeckt worden sei so eine «beschämende Bilanz» einer «egozentrischen Kriegerkultur». Die Ergebnisse wiesen auf «schwerste Verstösse» hinsichtlich militärischen Verhaltens und professioneller Werte hin.