Abschiedsvideo - Ein Herz aus Schafen für die verstorbene Tante

Ben Jackson aus der Ortschaft Guyra konnte wegen der Covid-Einschränkungen nicht nach Brisbane reisen, um seine Tante in ihren letzten Lebensm omenten zu begleiten. Die Frau war zu Beginn der Pandemie an Krebs erkrankt, v or wenigen Tagen starb sie. «I n diesen Zeiten der Trauer fühlst du dich wirklich hilflos, du weisst nicht, was du tun und sagen sollst » , erklärt der Landwirt zur britischen Zeitung «The Guardian» .