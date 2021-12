Unterhaltszahlungen – Australischer Mann darf Israel 8000 Jahre lang nicht verlassen

Einem australischen Staatsbürger, der in Israel lebt , wurde ein 8000-jähriges Reiseverbot auferlegt. Abwenden kann er dies nur, wenn er umgerechnet 2,2 Millionen Franken an Unterhaltszahlungen für seine Kinder zahlt, wie der « Guardian » berichtet.

Jahr 9999 war höchste Zahl, die das System zuliess

Hupperts frühere Ehefrau, eine israelische Staatsbürgerin, zog 2011 in das Land zurück, als die gemeinsamen Kinder drei Monate und fünf Jahre alt waren. Er folgte ihr im Jahr 2012 und gibt an, dass er in den acht Jahren seit dem Gerichtsurteil unter keinen Umständen – auch nicht aus beruflichen Gründen – ausreisen durfte. «Seit 2013 sitze ich in Israel fest», sagt Huppert und fügt hinzu, dass er einer von vielen Ausländern sei, «die vom israelischen Justizsystem verfolgt werden, nur weil sie mit israelischen Frauen verheiratet sind.» Er erhebe seine Stimme, um anderen zu helfen, die diese Erfahrung machen müssen.