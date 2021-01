Stan Wawrinka freut sich trotz des grossen Corona-Durcheinanders in Melbourne, an der Australian Open teilnehmen zu können. Wie wir berichteten, stehen momentan 72 Tennis-Profis in Down Under unter Quarantäne, so auch Stan. Trotz Quarantäne darf sich der 35-Jährige jedoch für Trainings nach draussen bewegen. Seine Dankbarkeit bringt Stan in einem Tweet zum Ausdruck: