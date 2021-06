Tilly Whitfield - Australischer TV-Star leidet nach Tiktok-Beauty-Hack an Sehverlust

Bei ihrer Hochzeit 2018 setzte Herzogin Meghan (39) voller Stolz ihre Sommersprossen dank einem natürlichen und frischen Make-up-Look in Szene. Seither sind die süssen Pünktchen zum absoluten Trend avanciert. Wer selbst nicht mit Freckles gesegnet ist, hilft mit diversen Methoden wie Henna, einem Augenbrauenstift oder Produkten, die speziell für natürlich aussehende Sommersprossen entwickelt wurden, nach. Bei der Australierin Tilly Whitfield ging der Selbstversuch allerdings nach hinten los.

Vergangenen August scrollte die «Big Brother»-Teilnehmerin durch Tiktok und stiess dabei auf ein DIY-Beauty-Tutorial für Sommersprossen, wie sie nun gegenüber der «New York Times» erzählt. Bei der erklärten Methode werden mit der Hilfe einer Nähnadel und temporärer Tinte die Punkte aufgetragen. In dem Clip wurde jedoch nicht angegeben, welche Art von Tinte sie verwenden solle, «also bestellte ich braune Tattoo-Farbe auf Ebay.» Bereits im Mai verriet sie auf Instagram zu mehreren Bildern ihres verwundetem Gesicht: «Ich habe mir buchstäblich Nadeln tief in meine Haut gestochen.»

Nach Selbstversuch im Krankenhaus

«Es hat überhaupt nicht weh getan, also dachte ich nicht daran, dass ich aufhören sollte», so der Reality-Star weiter. Erst später entdeckte sie, dass die gekaufte Tinte ein «gefälschtes Produkt mit hohem Bleigehalt war», so Whitfield zur «New York Times». Und dies hatte für die Australierin schwere Folgen.