Olympia 2022: Curling-Duo darf Corona-positiv Turnier bestreiten

Riesen-Verwirrung um das australische Curling-Mixed-Team Tahli Gill und Dean Hewitt. In der Nacht auf Sonntag meldete das Nationale Olympische Komitee Australiens, dass das Team nicht mehr am olympischen Curling-Wettbewerb in Peking teilnehmen werde. So seien gleich mehrere Tests bei Gill positiv ausgefallen. «Das Duo soll so schnell wie möglich abreisen, damit Gill nicht in das Isolations-Hotel verlegt wird», meldet das Komitee.