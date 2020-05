Austrian Airlines plant 1100 Entlassungen

Kommentar erfassen

Sebastian geh du voran 07.05.2020, 00:09

An all die Verschwörungstheoretiker. Die dem Mainstream Medien alles glauben: die ist erst der Anfang! Aber unser Bundesrat kann unser Geld ja in die Swiss pumpen und anders zum Fenster raus werfen, statt einzugestehen, dass er auf eine relativ harmlosen Fak Virus Propaganda hereingefallen ist. stoppt den Lockdown. Wir wollen unsere Bürgerrechte wieder.