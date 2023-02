Auswärtige Guuggenmusigen: «Sie sollen bei sich zu Hause Fasnacht machen»

Es waren geschätzte 314’000 Fasnächtler unterwegs

Dass Marty so hart mit den auswärtigen Guuggen ins Gericht geht, dürfte auch daran liegen, dass sich die Vereinigten die Förderung des fasnächtlichen Geistes und die Wahrung der fastnächtlichen Tradition auf die Fahne geschrieben haben. Blickt man auf die gesamte Luzerner Fasnacht zurück, freut sich Marty über das warme, sonnige Wetter und den Rekordaufmarsch der Besucherinnen und Besucher. In der Stadt Luzern waren vom Schmutzigen Donnerstag bis am frühen Aschermittwoch geschätzte 314‘000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler unterwegs. Im letzten Jahr waren es mit 214‘000 Personen rund 100’000 weniger.

Rekordzahlen verzeichneten auch die Tagwache am Schmudo und die beiden Umzüge der Zunft zu Safran und der Wey-Zunft. Auch der rüüdige Samschtig war so gut besucht wie noch nie: Am Monstercorso schätzt die Luzerner Polizei die Besucherzahl auf 30‘000 und in der Nacht auf Mittwoch wollten noch rund 15’000 Personen die Fasnacht bis zum bitteren Ende der fünften Jahreszeit feiern. Auch die Luzerner Polizei konnte eine positive Bilanz zur Fasnacht 2023 ziehen. Im ganzen Kanton Luzern wurden elf Personen fest oder in Polizeigewahrsam genommen. Die Gründe waren hauptsächlich wegen Verdachts auf Vermögensdelikte oder wegen zu viel Konsum von Alkohol. Auch 13 Kindern gingen in der grossen Menschenmenge verloren. Sie konnten aber glücklicherweise in allen Fällen kurze Zeit nach der Vermisstmeldung ihren Eltern wieder zurückgegeben werden.