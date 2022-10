GC – Sion: GC in Partylaune – Hoppers führen nach 35 Minuten mit 3:1

8' Die Hoppers erwischen einen Traumstart. Wieder ist es ein Standard-Tor. Schmid tritt den Ball von rechts aussen hoch in den Sittener Sechzehner. Die Walliser Abwehr kann den Ball nicht unterbinden. Am weiten Pfosten geht Schettine vergessen. Dieser kommt an den Ball und bezwingt Sion-Keeper Lindner aus kürzester Distanz! Traumstart für die Zürcher – die Walliser sind noch nicht richtig im Spiel angekommen.