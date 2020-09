Satellit kommt ISS gefährlich nahe : Ausweichmanöver 400 Kilometer über der Erde

Ein Satellit, der mittlerweile Weltraummüll ist, kommt der Internationalen Raumstation nahe. Um keine Kollision zu riskieren, soll in der Nacht auf Montag der Kurs der ISS angepasst werden.

Die ISS umkreist die Erde in rund 400 Kilometern Höhe. In der Nacht auf Montag ist eine Anpassung des Kurses geplant. Ende Mai brachte das Unternehmen SpaceX zwei Astornauten zur ISS.

Die Internationale Raumstation ISS muss ihren Kurs kurzfristig ändern, um einen möglichen Zusammenstoss mit einem US-Satelliten zu verhindern. Das teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Samstag in Moskau mit. Das Ausweichmanöver soll in der Nacht zum Montag erfolgen.

Nach Berechnungen russischer Experten werde die ISS dem Militärsatelliten gefährlich nahe kommen. Dieser sei erst im vergangenen Jahr ins All gebracht worden und habe sich mittlerweile in «Weltraummüll verwandelt», hiess es. Experten warnen immer wieder vor der Gefahr nicht mehr benötigter Satelliten, die aber noch durchs All fliegen. Derzeit halten sich drei Raumfahrer auf der ISS, die in rund 400 Kilometer Höhe über der Erde kreist, auf.

Am 31. Mai dockte die SpaceX-Kapsel von Unternehmer Elon Musk nach knapp 19 Stunden Flug an der ISS an. An Bord waren die US-Astronauten Bob Behnken und Douglas Hurley. Für die USA war der Start von Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aus ein Meilenstein in der Raumfahrt. Erstmals seit neun Jahren hoben damals Nasa-Astronauten wieder von amerikanischem Boden aus ab. Seit dem Ende der Space-Shuttle-Flüge im Jahr 2011 waren sie auf russische Sojus-Kapseln angewiesen, um Astronauten zur ISS zu transportieren.

