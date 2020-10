Der 23-jährige Offensivmann der Deutschen zückte sein Smartphone, öffnete Google und suchte nach: Marcus Thuram. Dies genügte dem Ordner. So kam der Teamkollege der Schweizer Nati-Spieler Yann Sommer, Nico Elvedi, Breel Embolo und des verletzten Denis Zakaris am Mittwochabend beim 2:2-Remis gegen Inter doch noch zu seinem wohlverdienten Champions-League-Debüt. In der vergangenen Bundesliga-Saison hatte Thuram mit 18 Skorerpunkten in 31 Spielen grossen Anteil am Erfolg der Borussen in der heimischen Liga.