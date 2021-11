Russisches Model verdient dank Scarlett Johanssons Gesicht Tausende von Dollar

Aussehen wie ein Hollywood-Star? Für Kate Shumskaya ist das pure Realität. Die 25-Jährige begeistert auf Instagram und Tiktok mehr als zehn Millionen Followerinnen und Follower mit ihrem Look. Der Grund: Sie sieht der Schauspielerin Scarlett Johansson verblüffend ähnlich.

«In sozialen Netzwerken wird mir oft für die hervorragende Leistung im Film ‹Black Widow› gratuliert», sagt die Russin gegenüber « Caters News ». Seit ihrem zwölften Lebensjahr werde sie mit der 37-jährigen Schauspielerin verwechselt. «Ich weiss schon seit einiger Zeit, dass ich wie sie aussehe, aber ich habe mir nie was dabei gedacht. Ich war wirklich verblüfft über die vielen Kommentare.»

Lukrative Karriere

Warum also nicht den Doppelgänger-Look zu Geld machen? Auf Tiktok schlüpfte Kate sogleich mal in Johanssons «Black Widow»-Rolle Natasha Romanoff und drehte ein paar Videos. Fast 25 Millionen Userinnen und User klickten die Clips an – für Kate der Beginn einer lukrativen Karriere.