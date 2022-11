Bewegung «Das Neue Dorf» will eigene Dörfer in der Schweiz gründen

Eine bestehende Dorf-Gemeinschaft gibt es noch nicht. Laut der Website der Bewegung ist jedoch im Surselva gerade das erste physische «Neue Dorf» der Schweiz am Entstehen. (Symbolbild)

«Interessierte wollen sich von der Leistungsgesellschaft und vom Materialismus lossagen und von biologischem Landbau und traditionellem Handwerk leben», so Schmid. (Symbolbild)

Nun sind auch autarke Dörfer in der Schweiz geplant, die den Bewohnerinnen und Bewohnern alles bieten sollen, was es zum Leben braucht.

Sie wollen eine neue Form des Zusammenlebens pflegen und als Selbstversorger leben: In der Schweiz ist bereits die fünfte Neue-Dorf-Gruppe entstanden. 2020 wurden zwei in der Region Bern, eine in Winterthur und eine im Toggenburg gegründet. Dieses Jahr kam die Gruppe Nordwestschweiz hinzu. «Wir übernehmen die volle Verantwortung für unser Handeln, unser Leben, unser Sein. Wir sind die, auf die wir gewartet haben», heisst es auf der Website der Bewegung «Das Neue Dorf».