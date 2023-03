Sihlcity-Kino verweigert autistischem Bub wegen Assistenzhündin Zutritt

Trotz Bescheinigung Hund nicht eingelassen

Sie habe dem Mitarbeitenden an der Kinokasse sämtliche Bescheinigungen für den Hund gezeigt, sagt die 36-jährige Mutter. Trotzdem sei der Mitarbeiter stur geblieben: Hunden gewähre das Kino aufgrund des Tierschutzes keinen Einlass. Es sei zu laut und das Licht wäre auch nicht gut für das Tier. «Kaya ist für solche Fälle aber ausgebildet und stört sich nicht an lauten Geräuschen. Wir waren schon in anderen Kinos – das funktioniert sehr gut», so die Mutter.