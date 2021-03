Kirchlindach BE : Auto auf Klinik-Parkplatz geht in Flammen auf

Auf dem Parkplatz der Klinik Südhang in Kirchlindach BE hat ein Auto am Dienstagmorgen Totalschaden erlitten, nachdem es in Brand geraten war. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Das Auto erlitt infolge des Brandes einen Totalschaden. Video: News-Scout

Auf dem Parkplatz der Klinik Südhang in Kirchlindach BE stand am Dienstagmorgen ein Auto in Vollbrand. Er habe das Feuer um etwa halb 7 Uhr von seinem Balkon aus beobachtet, berichtet ein Patient. Gemäss seinen Angaben gehört das Fahrzeug einem Angestellten der Küche.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, erhielt sie um 6:20 Uhr eine entsprechende Meldung. Das Feuer habe durch die örtliche Feuerwehr rasch gelöscht werden können. Das Auto erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Für andere Fahrzeuge und umliegende Häuser bestand keine Gefährdung. Die Kapo hat Ermittlungen aufgenommen.