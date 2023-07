Rankweil: Appenzeller Auto verletzt Frau (21) und fährt in Schlangenlinien davon

Das ist passiert

In der Nacht auf Samstag, um 2.30 Uhr, ist eine 21-jährige Fussgängerin in Rankweil (A) auf dem linken Trottoir der Stiegstrasse (L50) mit einer Freundin in Richtung Ortsmitte spaziert. «Zur selben Zeit fuhr ein weisser Kleinwagen mit einem Schweizer Kennzeichen aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden (AI) in dieselbe Richtung», schreibt die Vorarlberger Polizei in einer Mitteilung. Das weisse Auto kam auf Höhe der Bushaltestelle Landrichterstrasse aus unbekannten Gründen auf die linke Fahrspur und kollidierte vermutlich mit dem linken Seitenspiegel mit dem rechten Ellenbogen der Frau (21). Die 21-Jährige verletzte sich dabei.