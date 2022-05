Tragödie in L’Aquila: Auto ausser Kontrolle rast in Chindsgi – Tommaso (4) stirbt

Ein am Hang parkierter VW Passat war kurz zuvor ins Rollen gekommen und über den Zaun des Kindergartens gefahren.

«Wo ist Tommaso, wo ist mein Sohn?» Patrizio D'Agostino traf am Mittwochnachmittag als einer der ersten Elternteile im Kindergarten von Pile, einem Vorort im italienischen L'Aquila, ein, als er vom tragischen Unfall erfuhr. Ein am Hang parkiertes Auto war kurz zuvor ins Rollen gekommen und über den Zaun des Kindergartens gefahren. Insgesamt sechs Kinder wurden dabei überrollt – der vierjährige Tommaso ist das einzige Todesopfer. Der Kleine starb in der Ambulanz auf dem Weg ins Spital.