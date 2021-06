Vier Tage nach Unfall - Auto bei zweitem Anlauf aus Linthkanal geborgen

Aufgrund des hohen Wasserstandes und der Fliessgeschwindigkeit des Flusses, konnte die Fahrzeugbergung erst am Donnerstag in die Wege geleitet werden.

Ein 23-jähriger Mann war am Sonntag mit einem Auto von Weesen SG in Richtung Ziegelbrücke SG unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Auto. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag berichtete, durchfuhr es einen Zaun, überfuhr eine Wiese und touchierte ein Haus der Abwasserwerke. Daraufhin wurde es abgewiesen, fuhr eine Böschung hinunter und landete im Linthkanal. Der Lenker konnte sich, leicht verletzt, selbstständig aus dem Fahrzeug retten. Aufgrund des hohen Wasserstandes und der Fliessgeschwindigkeit des Flusses, konnte die Fahrzeugbergung erst am Donnerstag in die Wege geleitet werden.