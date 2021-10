Eiken AG - Auto brennt auf der A3 – Verkehr in Richtung Zürich stockt

Am Sonntagnachmittag brannte auf der A3 ein Fahrzeug. Ein News-Scout filmte den Brand.

Am Sonntagnachmittag geriet auf der Autobahn A3 ein Fahrzeug in Brand. Ein News-Scout, der auf der Autobahn Richtung Zürich unterwegs war, bemerkte gegen 12.45 Uhr zwischen Rheinfelden-Ost und Eiken eine Rauchsäule. «Die Polizei sperrte die rechte Spur ab», so der News-Scout zu 20 Minuten. Er sei dann vorbeigefahren und habe das brennende Auto gesehen. Laut dem Mann waren weitere Rettungskräfte unterwegs.