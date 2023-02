Wettingen AG: Auto brennt auf Strasse komplett aus

Wettingen AG : Auto brennt auf Strasse aus – «es gab wiederholt Geräusche von Explosionen»

Ein Renault Twingo brannte am 4. Februar 2023 in Wettingen AG komplett aus.

An der Seminarstrasse in Wettingen ist am Samstagnachmittag ein Renault Twingo komplett ausgebrannt. Wie ein News-Scout gegenüber 20 Minuten schildert, habe er gegen 14.20 Uhr eine knapp zehn Meter hohe Flamme gesehen. «Es gab wiederholt Geräusche von Explosionen», so der Leser.