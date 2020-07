Aktualisiert vor 6min

Emmetten NW

Auto brennt aus – Vater und Tochter (1) verletzt

Am Donnerstag ist in Emmetten ein Auto in Brand geraten. Der Fahrer und seine Tochter wurden verletzt. Das einjährige Mädchen musste mit einem Rettungshelikopter in eine Spezialklinik geflogen werden.

1 / 2 Bei einem Autobrand im Kanton Nidwalden wurden zwei Personen verletzt. KEYSTONE Der Vorfall ereignete sich in Emmetten im Kanton Nidwalden. wikimedia / markus bernet

Bei einem Autobrand am Donnerstag in Emmetten NW sind ein Mann und seine einjährige Tochter verletzt worden. Ein dreijähriger Knabe konnte das Auto selbstständig verlassen. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

Der Mann fuhr mit seinen beiden Kindern mit dem Auto ins Wiesland, um dort mit weiteren Personen landwirtschaftliche Arbeiten zu erledigen.

Nach einer Weile stellte er fest, dass sein Fahrzeug zu brennen angefangen hatte, wie die Nidwaldner Kantonspolizei mitteilte. Der dreijährige Sohn verliess das Auto selbstständig. Der Vater konnte die einjährige Tochter zwar in Sicherheit bringen. Bei der Rettung zog er sich jedoch Brandverletzungen zu und wurde ins Spital gebracht.

Auch das Mädchen zog sich erhebliche Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshelikopter in eine Spezialklinik geflogen werden. Das Fahrzeug brannte komplett aus.

Die Brandursache wird nun von der Staatsanwaltschaft Nidwalden in Zusammenarbeit mit Spezialisten der Kantonspolizei Nidwalden sowie dem Forensischen Institut Zürich untersucht.

