Kanton Uri: Gotthardtunnel wegen Autobrand in beide Richtungen gesperrt

Der Gotthardtunnel musste am Dienstag wegen eines Autobrands gesperrt werden. (Symbolbild)

Am Dienstag gegen 12.30 Uhr ist ein Auto im Gotthardtunnel in Brand geraden. Sofort seien Sicherheitsmassnahmen ergriffen und der Tunnel in beide Richtungen gesperrt worden, wie Tio.ch berichtet.



Die Feuerwehr der Interventionsstelle Gotthard sei zum Einsatzort geeilt und habe mit den Löscharbeiten begonnen. Laut RescueMedia hätten zwei Personen leichte Symptome einer Rauchgasvergiftung gezeigt.