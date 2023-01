Gränichen: Auto gerät in Tiefgarage in Brand

In Gränichen AG geriet am Mittwochmorgen ein parkiertes Auto in Brand.

Das Video eines News-Scouts zeigt, wie ein grosser Rauchkegel in die Luft steigt. Es ist der Rauch, der von einem Auto ausging, welches in der Tiefgarage einer Mehrfamilienhaus-Siedlung in Gränichen AG geparkt war. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, ist das Auto am Mittwochmorgen aus bisher noch unklaren Gründen in Brand geraten. Augenzeugen hatten den Rauch bemerkt und gegen 8.45 Uhr die Polizei alarmiert.