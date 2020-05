Thun

Auto-Corso begleitet Chauffeur auf letzter Lieferung vor Pension

Zwanzig Arbeitskollegen begleiteten einen Lieferanten auf seiner allerletzten Auslieferung vor seiner Pensionierung. Der 65-Jährige Berner war über die Wertschätzung seiner Arbeit in den letzten zehn Jahren gerührt.

«Er ist während den 10 Jahren, die er hier gearbeitet hat, immer die Päckli in Zürich abholen gegangen und hat sie an uns verteilt», erzählt einer seiner Kollegen vom Logistikunternehmen Felog. Die Idee zu dieser Aktion sei ihnen ziemlich spontan gekommen. «Ich habe solch eine Verabschiedung jetzt das erste Mal erlebt», so der 27-Jährige. «Und obwohl ich erst seit zwei Jahren hier arbeite, kann ich sagen, das so etwas schon nicht regelmässig passiert.»