Langnau im Emmental – Auto crasht in Einkaufszentrum – Lenker stirbt

Er war in den Eingangsbereich gerast.

Beim Ilfis Center in Langnau im Emmental kam am Mittwoch ein Mann ums Leben.

Am Mittwochmorgen raste nach Angaben eines News-Scouts ein Mann in den Eingangsbereich des Ilfis Centers, eines Einkaufszentrums in Langnau im Emmental. Laut dem News-Scout sind fünf Polizeiautos vor Ort, zudem Krankenwagen. Der Eingang des Einkaufszentrums sei zerstört.