Kurz vor Mitternacht in der Nacht auf Freitag kam es in Dübendorf im Kanton Zürich zu einem Unfall. Ein Fahrzeug der Militärpolizei kollidierte seitlich mit einem Tram der Linie 12. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie die Motorhaube des Militärautos stark eingedellt ist.

Armeesprecher Stefan Hofer bestätigt den Unfall auf Anfrage. Beim Fahrzeug handle es sich um ein Patrouillen-Fahrzeug der Militärpolizei. «Zum Zeitpunkt des Unfalls sassen zwei Personen im Auto. Niemand wurde verletzt», so Hofer. Die Patrouille sei entweder für den Objektschutz oder zugunsten der Truppe im Einsatz gestanden, so Hofer weiter. Zum genauen Unfallhergang und Sachschaden an Tram oder Auto macht die Armee keine Angaben und verweist auf die laufenden Ermittlungen der Militärjustiz.