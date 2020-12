Ein blauer VW Golf verpasste in der Nacht auf Mittwoch in Seon AG eine Rechtskurve und prallte frontal in eine Hausfassade. Im Auto sassen drei Jugendliche aus der Region im Alter von 17 und 18 Jahren. Der Junglenker verlor in einer Rechtskurve auf der Egliswilerstrasse die Herrschaft über sein Fahrzeug, wie die Kantonspolizei mitteilt. Die Wand wurde durch die Wucht des Aufpralls durchbrochen und stark beschädigt.