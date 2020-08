Gams SG, 29.08.2020: Ein 26-jähriger Autofahrer verunfallte am Samstagabend auf nasser Fahrbahn. In einer Kurve brach das Heck des Autos aus. Es durchbrach einen Zaun, rutschte ein Wiesenbord hinunter, überschlug sich mehrmals und prallte in einen Baum.

Ein 26-jähriger Mann fuhr am Samstag, kurz nach 18.15 Uhr, mit seinem Auto von Gams her in Richtung Wildhaus. Weil er seine Geschwindigkeit nicht den gegebenen Umständen anpasste, brach das Heck des Autos in einer nassen Rechtskurve aus. Es querte rutschend die Gegenfahrbahn und kam über den Fahrbahnrand hinaus.