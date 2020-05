St. Gallen

Auto entwendet und durchs Quartier gefahren – 13-Jähriger wird angezeigt

Ein 13-Jähriger entwendete den Audi seiner Eltern und düste damit durch die Gegend. Nun wurde er angezeigt. Die Eltern dagegen dürften ohne Strafe davonkommen.

Anfang Monat wurde bekannt, dass ein 13-Jähriger mit einem Audi durch ein Quartier in der Nähe des Bahnhofs St. Gallen Winkeln gefahren ist. Dabei wurde er vom Beifahrersitz aus gefilmt. Im Video ist zu hören, wie der Jugendliche am Steuer fragt: «Soll ich Vollgas geben?» Danach drückt er aufs Gaspedal.

a. ein Motorfahrzeug zum Gebrauch entwendet; b. ein solches Fahrzeug führt oder darin mitfährt, obwohl er bei Antritt der Fahrt von der Entwendung Kenntnis hatte. 2 Ist einer der Täter ein Angehöriger oder Familiengenosse des Halters und hatte der Führer den erforderlichen Führerausweis, so erfolgt die Bestrafung nur auf Antrag; die Strafe ist Busse. 3 Mit Busse wird auf Antrag bestraft, wer ein ihm anvertrautes Motorfahrzeug zu Fahrten verwendet, zu denen er offensichtlich nicht ermächtigt ist. 4 Mit Busse wird bestraft, wer ein Fahrrad unberechtigt verwendet. Ist der Täter ein Angehöriger oder Familiengenosse des Besitzers, so erfolgt die Bestrafung nur auf Antrag.

Eltern wussten von nichts

Ebenfalls befragt wurden die Eltern des Jugendlichen. Die Polizei geht davon aus, dass sie nichts vom Fehlverhalten des Sohnes gewusst haben. Gegenwärtig seien die Eltern nicht Gegenstand der Ermittlungen, so Mennel. Im Visier der Polizei ist aber der Beifahrer. Dieser sei auch noch in jugendlichem Alter, aber noch nicht befragt worden. Seine Rolle müsse noch genau abgeklärt werden.

Anwohner gaben gegenüber dem «Blick» an, dass der Jugendliche seit Jahren in der Gegend herumfahre. Was er treibe, sei lebensgefährlich, denn es habe viele Familien mit Kindern in der Gegend. Mennel meint dazu: «Bezüglich Gefährdungen von Dritten haben wir keine Erkenntnisse. Wenn sich aber jemand bei uns meldet, würden wir dem nachgehen.»