Muttenz BL: Fussgängerin (44) bei Unfall auf Prattelerstrasse getötet

Eine 44-jährige Frau wurde am Montag gegen 18.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Muttenz BL getötet. Wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilte, wurde sie beim Versuch, die vierspurige Prattelerstrasse zu Fuss zu kreuzen, vom Auto eines 68-Jährigen erfasst und schwer verletzt. Trotz sofortiger Reanimation sei sie noch an der Unfallstelle gestorben.