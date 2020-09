Würenlos AG : Auto erfasst Frau auf Fussgängerstreifen – Lenker flüchtet

Eine Frau wurde am Donnerstagabend in Würenlos von einem Auto erfasst, als sie die Strasse auf dem Fussgängerstreifen überqueren wollte. Der Fahrer flüchtete.

Eine 67-jährige Fussgängerin ist am Donnerstagabend in Würenlos AG von einem unbekannten Autolenker angefahren und am Kopf verletzt worden. Der Lenker ergriff nach der Kollision die Flucht, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Die Frau musste ins Spital transportiert werden.