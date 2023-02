Wetzikon: 24-Jähriger wird von Auto erfasst und mehrere Meter weggeschleudert

In Wetzikon wurde ein 24-jähriger Fussgänger schwer verletzt.

In Wetzikon ereignete sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall.

Am Dienstagmorgen, kurz nach 9.45 Uhr, überquerte ein 24-jähriger Fussgänger den Kreuzungsbereich Zürcher- und Bahnhofstrasse Richtung Bahnhof in Wetzikon. Dabei wurde er von einem auf der Zürcherstrasse in Richtung Hinwil fahrenden Auto frontal erfasst.