Der Unfall passierte beim Gemeindehaus in Berikon.

Auf einem Fussgängerstreifen auf der Bahnhofstrasse in Berikon ist am Mittwochnachmittag um 14.20 Uhr ein 12-jähriges Mädchen angefahren worden. Es hatte den Fussgängerstreifen auf der Höhe des Gemeindehauses betreten, um die Strasse zu überqueren. In diesem Moment kam ein Auto, das direkt vor dem Kind vorbeifuhr, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.