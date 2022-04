Sursee : Auto erfasst Mädchen (7) auf Velo und schleppt es 20 Meter weit

Ein siebenjähriges Mädchen geriet in diesem Kreisel in Sursee unter ein Auto und wurde rund 20 Meter weit mitgeschleppt.

Am Donnerstagabend kam es in Sursee zu einem schweren Unfall.

In Sursee ist am Donnerstagabend ein siebenjähriges Mädchen, das auf einem Velo die Strasse überquerte, von einem Auto erfasst und rund 20 Meter mitgeschleppt worden. Es musste mit erheblichen Verletzungen hospitalisiert werden, wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung am Freitag bekannt gab. Der Unfall ereignete sich am Kreisverkehrsplatz Schlottermilch.