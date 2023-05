Horgen: Auto erfasst Kinder – Bub (5) nach Unfall schwer verletzt

Horgen : Auto erfasst zwei Kinder – Bub (5) nach Unfall schwer verletzt

Am Sonntagabend kam es in der Seegartenstrasse in Horgen zu einem Unfall. Aus noch unklaren Gründen erfasste ein Auto zwei Buben. Einer der 5-Jährigen wurde dabei vom Fahrzeug mitgeschleift und erlitt schwere Verletzungen.