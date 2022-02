Hauptbahnhof Solothurn – Auto fährt 19-Jährigen an und verletzt ihn schwer

In der Folge kollidierte er mit dem Fussgänger, der schwer verletzt wurde.

Vor dem Solothurner Hauptbahnhof ereignete sich am Sonntag gegen 18.45 Uhr ein Unfall, bei dem ein Fussgänger schwer verletzt wurde. Wie es in der Medienmitteilung der Kapo Solothurn heisst, verlor der Lenker eines silbernen Personenwagens aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Fussgänger und der Lichtsignalanlage.