Chur: 22-Jährige auf Fussgängerstreifen angefahren

Am Mittwochabend wurde um kurz nach 20 Uhr eine 22-Jährige auf der Masanserstrasse, Höhe Heiligkreuzkirche in der Stadt Chur angefahren.

Der Autofahrer hielt zwar kurz an, kümmerte sich danach allerdings nicht um das Opfer. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch wurde in der Stadt Chur eine 22-Jährige angefahren.

Am Mittwochabend ist es auf der Masanserstrasse, Höhe Heiligkreuzkirche, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Kurz nach 20 Uhr hat ein bisher unbekanntes Auto eine Fussgängerin angefahren.

Die Stadtpolizei Chur schreibt in einer Medienmitteilung, dass die 22-Jährige beabsichtigte, bei der Bushaltestelle Heiligkreuz den Fussgängerstreifen zu überqueren, um in Richtung Heiligkreuzkirche zu gehen. Gleichzeitig sei das Auto, ein weisser Kleinwagen, über die Masanserstrasse stadtauswärts gefahren. Als sich die junge Frau mitten auf dem Fussgängerstreifen befand, stiess das Auto frontal mit ihr zusammen. Dabei habe sie sich verschiedene Blessuren zugezogen. Der unbekannte Fahrzeuglenker hielt laut der Stadtpolizei Chur an, öffnete kurz die Fahrertüre und fuhr dann aber weiter, ohne sich um die Fussgängerin zu kümmern. Der genaue Unfallhergang wird noch untersucht.