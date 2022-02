Küssnacht SZ – Auto fährt in Fussgänger auf Trottoir– 50-Jähriger schwer verletzt

Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort und prallt rund hundert Meter weiter auf in ein entgegenkommendes Auto.

Am Dienstagabend kollidiert eine 46-jährige Autofahrerin mit einem Fussgänger auf dem Trottoir.

Am Dienstagabend ist ein Fussgänger im Oberdorf in Küssnacht SZ bei einem Unfall erheblich verletzt worden, wie die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch mitteilt. Eine 46-jährige Autofahrerin kam gegen 19.15 Uhr während der Fahrt von der Fahrbahn ab und kollidierte auf dem Trottoir mit einem 50-Jährigen Fussgänger. Anschliessend setzte sie ihre Fahrt fort und geriet nach rund hundert Metern auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstoss.