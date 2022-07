Grosseto (Italien) : Auto fährt in Gruppe von Velofahrern – mindestens vier Todesopfer

Tragödie in der Toskana: Am Donnerstagnachmittag verlor der Fahrer eines Personenwagens die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr ungebremst in eine Gruppe von Velofahrern. Drei Velofahrer und der 90-jährige Autolenker starben.