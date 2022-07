St. Gallen: Auto fährt in Kinderwagen und dann davon – Kleinkind verletzt

Danach fuhr er weiter in Richtung Lindenstrasse und stellte sein Fahrzeug nach circa 50 Metern ab.

Ein Mann lief am Donnerstag, kurz nach 16 Uhr, mit einem Kinderwagen und seinem Kleinkind darin auf dem Trottoir in der Rorschacherstrasse 95. Wie die Stadtpolizei St. Gallen berichtet, beabsichtigte gleichzeitig ein 74-Jähriger, seinen Personenwagen neben dem Trottoir zu parkieren. Aus noch unbekannten Gründen beschleunigte das Fahrzeug, fuhr auf das Trottoir und kollidierte dort mit dem Kinderwagen. Dieser kippte zur Seite und das Kleinkind fiel heraus.

Das Kleinkind verletzte sich eher leicht und wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Der Fahrzeuglenker fuhr weiter in Richtung Lindenstrasse und brachte sein Fahrzeug nach circa 50 Metern zum Stillstand. Da der 74-Jährige widersprüchliche Angaben betreffend der Unfallursache machte und ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden kann, wurde das Fahrzeug sichergestellt. Wie die Stadtpolizei auf Anfrage mitteilt, habe nichts darauf hingedeutet, dass der Lenker alkoholisiert unterwegs war. Am Kinderwagen sowie am Fahrzeug entstand Sachschaden.