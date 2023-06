Füllinsdorf BL: Auto fährt in Menschengruppe – 6 Verletzte

In der Gemeinde Füllinsdorf im Kanton Basel-Landschaft ist am Freitagmorgen ein Auto in eine Menschengruppen gefahren. Laut Kapo Basel-Land wurden dabei sechs oder sieben Personen verletzt.

Aus bisher ungeklärten Gründen ist am Freitagmorgen ein Auto in der Gemeinde Füllinsdorf von der Fahrbahn abgekommen und auf das Trottoir gefahren, wie Marcel Wyss, Sprecher der Kantonspolizei Basel-Landschaft, gegenüber 20 Minuten erklärt. Dabei sei das Auto, in dem sich zwei Insassen befanden, in eine Menschengruppe gefahren.