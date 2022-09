Solothurn: Auto fährt über rot, kollidiert frontal mit Zug und mit anderem Auto

So sah das Auto nach dem Unfall mit dem «Bipperlisi» in Solothurn aus.

Am Samstagabend kam es auf der Baselstrasse in Solothurn zu einem Unfall, wie die Kantonspolizei berichtet. Ein Automobilist fuhr um 20.10 Uhr von Solothurn in Richtung Feldbrunnen. Beim Bahnübergang St. Katharinen missachtete er eine rote Ampel. Prompt kollidierte er frontal mit dem «Bipperlisi» der Aare-Seeland-Bahn.