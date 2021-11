US-Staat Wisconsin : Auto fährt während Weihnachtsumzug in Menschenmenge

In Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin soll während einer Weihnachtsparade ein Auto in die Menschenmenge gerast sein. Gemäss Berichten soll es Tote und Verletzte geben.

In Waukesha im US-Staat Wisconsin fuhr am Sonntagabend ein Auto in die Weihnachtsparade. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, zwei sollen gestorben sein, wie der lokale Rettungsdienst und verschiedene US-Medien berichten.