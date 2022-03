Stallikon ZH : Auto stürzt 50 Meter den Hang hinunter

Bei einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen sind am Sonntagabend in Stallikon ZH zwei Personen verletzt worden.

Wie es in Stallikon zum Unfall gekommen ist, wird nun abgeklärt.

Die beiden verletzten Insassen kommen nicht mehr selbst den Hang hoch: Verunfalltes Auto in Stallikon ZH. (27. März 2022)

Am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr fuhren zwei Personenwagen von Stallikon ZH Richtung Buchenegg. Aus noch unbekannten Gründen touchierten die zwei Autos, wie Ralph Hirt, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, in einem Interview mit den BRK News sagt. In der Folge geriet das vordere Fahrzeug über den linken Strassenrand hinaus und stürzte rund 50 Meter den Hang hinunter.