Dienstag Morgen, 7 Uhr. Ein rauchender Lieferwagen fährt auf einen Parkplatz in der Frank-Buchserstrasse in Feldbrunnen SO. Hastig verlässt eine Frau das rauchende Auto. Sie packt noch einige Sachen zusammen und entfernte sich dann zügig. Kurz darauf geht der Wagen in Flammen auf. Das Auto brennt lichterloh – teilweise sind sogar kleine Explosionen zu hören.