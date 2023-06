Val Müstair: Auto landet in Bachbett

Sein Auto flog mehrere Meter durch die Luft und kam in einem Bachbett zum Stillstand.

In Buffalora verunfallte am Montagabend ein 45-jähriger Autofahrer.

Der 45-jährige Autofahrer fuhr gegen 17.30 Uhr von Zernez GR in Richtung Ofenpass, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Bei der Örtlichkeit Buffalora geriet er in einer langgezogenen Rechtskurve über die Gegenfahrbahn und über den linken Fahrbahnrand hinaus.

Unfallursache in Abklärung

Am Auto des 45-Jährigen entstand Totalschaden. «Für die Bergung des Autos war ein spezieller Kran notwendig. Die Bergung des Autos übernahm ein Abschleppdienst», so Anita Senti, Mediensprecherin der Kantonspolizei Graubünden. Diese Stelle am Ofenpass sei nicht speziell bekannt für Autounfälle. «Meistens gibt es Unfälle weiter unten, Richtung Zernez», sagt Senti. Die genaue Unfallursache wird derzeit noch abgeklärt.