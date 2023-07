Auto-Frachter brennt vor niederländischer Küste

Gemäss Angaben der niederländischen Küstenwache wurde mindestens eine Person beim Brand getötet. Mehrere Personen wurden verletzt. Es befanden sich 23 Personen an Bord. Ein Teil der Besatzung sei nach Brandausbruch ins Meer gesprungen. Das Schiff war auf dem Weg von Bremerhaven in Deutschland nach Port Said in Ägypten.