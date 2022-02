Flumserberg SG – Auto geht den Hang ab und muss mit Stahlseilen gesichert werden

Am Freitagmorgen ist in Flumserberg ein Auto von der Strasse abgekommen und einen Hang herunter gerutscht.

Am Freitag gegen 11.05 Uhr kam es in Flumserberg SG zu einem Selbstunfall. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte, verlor der Lenker eines Autos auf der schneebedeckten Schwendistrasse die Kontrolle und kam rechts von der Fahrbahn ab. Der Kleinbus sei daraufhin 20 Meter den Hang herunter gerutscht und gegen ein Ferienhaus geprallt.