vor 41min

Gurtnellen UR

Auto geht in Tunnel in Flammen auf

Im Intschi Tunnel 2 in Gurtnellen geriet am Samstag ein Auto in Brand. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Sachschäden belaufen sich auf 35’000 Franken.

von Dominic Wipfli

Die genaue Brandursache ist noch unklar und ist Teil der polizeilichen Ermittlungen.